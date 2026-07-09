Laudos laborales, de hace más de 10 años: Galindo

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantendrá una política para atender los laudos laborales sin prolongar innecesariamente los procesos judiciales, aseguró el alcalde Enrique Galindo Ceballos, luego de que en los primeros cinco meses de 2026 la administración municipal destinó 12 millones 222 mil 386 pesos al pago de sentencias laborales.

El edil reconoció que aún existen procedimientos pendientes, aunque dijo no tener el número preciso de expedientes en curso. Explicó que muchos de ellos se originaron hace más de una década, por lo que corresponden a administraciones anteriores y representan una problemática acumulada.

"Son laudos de hace más de 10, 12 o 13 años. Nosotros creemos que tenemos que defenderlos bien, pero sin postergar, porque es muy fácil jurídicamente ir al largo plazo", señaló Galindo Ceballos, al sostener que el gobierno municipal prioriza el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

En otro punto, el presidente municipal rechazó las versiones sobre presuntos despidos masivos dentro del Ayuntamiento y calificó como falsas las publicaciones que han difundido esa información. Afirmó que no existe ninguna estrategia para reducir personal y acusó a algunos medios de generar confusión entre la opinión pública sin presentar pruebas.

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Galindo Ceballos añadió que, en caso de existir inconformidades laborales, estas deberán resolverse por la vía institucional ante los tribunales competentes, al reiterar que la administración municipal continuará atendiendo los asuntos laborales conforme a derecho.