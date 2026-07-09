Retira SEGE suspensión de pago a docentes de primaria; mantiene investigación

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La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) aclaró que la suspensión de pago aplicada a personal docente y administrativo de la escuela primaria "Francisco González Bocanegra" derivó de una investigación por presunto incumplimiento de funciones, luego de que padres de familia denunciaron la interrupción del servicio educativo en el plantel.

De acuerdo con la dependencia, madres y padres de familia reportaron que las clases fueron suspendidas sin que existiera una razón justificada y sin aviso previo, situación que motivó la intervención del Órgano Interno de Control de la SEGE.

Como parte del procedimiento, personal del órgano de control realizó una visita de inspección en el centro educativo, donde se determinó un presunto incumplimiento de funciones docentes y administrativas por parte del personal adscrito a la escuela.

La SEGE señaló que la suspensión unilateral de clases afectó el derecho a la educación de niñas y niños, establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se aplicó de manera preventiva la retención del salario.

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Sin embargo, la dependencia informó que la medida quedó sin efecto desde el pasado 30 de junio, fecha en la que se acordó liberar el pago al personal, con el objetivo de no afectar a las y los docentes involucrados.

Pese a ello, la SEGE precisó que la investigación por la probable responsabilidad del personal continúa en proceso, por lo que aún no existe una determinación final sobre el caso.

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La dependencia estatal reiteró que su prioridad es garantizar la prestación del servicio educativo en los planteles de San Luis Potosí y proteger el derecho de las y los alumnos a recibir clases de manera regular.