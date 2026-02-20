STIRT conjura huelga en medios de SLP
El Sindicato logró un aumento salarial del 3.5% directo al salario
Quedó conjurado el emplazamiento a huelga que por primera vez en más de 50 años fue planteado para estallar en medios de comunicación tradicionales, informó el secretario general de la sección local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRT), Alejandro Ruelas.
El estallamiento ponía en riesgo la operación de todos los medios electrónicos de San Luis Potosí. El acuerdo llegó con un incremento de 3.5 por ciento directo al salario.
El acuerdo dio por terminado el emplazamiento a huelga en la industria de la radio y la televisión, luego de lograrse un acuerdo entre las organizaciones sindicales y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Alejandro Ruelas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones en San Luis Potosí, dijo que el resultado es producto del diálogo responsable entre las partes, permitiendo garantizar la estabilidad laboral Nacional.
