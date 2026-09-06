Reconoce STPS pendientes en cobertura laboral y capacitación

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Aunque San Luis Potosí ha registrado avances en materia económica y laboral durante los últimos años, todavía existen pendientes para alcanzar una cobertura total en distintos rubros, reconoció Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El funcionario atribuyó parte de los resultados a la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación, relación que, afirmó, ha permitido canalizar inversiones y respaldar proyectos en diferentes regiones de la entidad. Señaló que el crecimiento no se ha concentrado únicamente en la capital potosina.

Sánchez Lara destacó que durante la actual administración se han realizado obras en los 59 municipios, principalmente en materia de infraestructura, movilidad y educación, además de acciones enfocadas en las necesidades particulares de cada localidad. Sin embargo, admitió que aún existen áreas pendientes, debido a la dificultad de cubrir por completo todos los sectores y regiones.

En materia laboral, sostuvo que los avances en generación de empleos forman parte de los indicadores positivos que ha registrado el estado, aunque consideró necesario mantener el trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores y atender las necesidades del mercado laboral.

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El titular de la STPS explicó que la dependencia mantiene comunicación constante con las empresas para conocer los perfiles y habilidades que requieren, a fin de desarrollar programas de capacitación acordes con esas necesidades. Con ello, dijo, se busca que los trabajadores puedan acceder a mejores oportunidades y que las empresas encuentren personal con la preparación que demanda la actividad productiva.