¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El fin de semana en torno a la conmemoración de la Revolución Mexicana dejó un incremento de entre 15 y 20 por ciento en la afluencia de comensales en algunos de los principales restaurantes de Villa de Pozos, aunque este repunte estuvo por debajo de las expectativas que tenían algunos negocios del sector.

Propietarios y administradores de establecimientos ubicados en la avenida Julián de los Reyes dijeron que la mayor actividad se registró el viernes, cuando el desfile realizado en la cabecera municipal atrajo a familias que aprovecharon para consumir alimentos en restaurantes cercanos a la zona de los festejos.

El sábado y domingo, la afluencia volvió a comportarse de manera similar a la de cualquier fin de semana ordinario, sin registrarse incrementos significativos relacionados con el festejo revolucionario. A pesar de ello, se consideró positivo el movimiento adicional generado por las celebraciones revolucionarias.

Concluidas las actividades de noviembre, la atención de los restauranteros se enfocará ahora en la temporada decembrina, para la cual ya preparan promociones, paquetes especiales y estrategias publicitarias dirigidas tanto a familias como a grupos de amigos y empresas que suelen organizar convivencias de fin de año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, comenzará la difusión de menús y servicios para las cenas de Navidad y Año Nuevo, una oferta que incluirá consumo en los propios establecimientos, así como alimentos preparados para llevar a casa.