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Supera el Municipio amparos vs. subastas

Esto permitió avanzar en proceso de enajenación de inmuebles: edil

Por Rolando Morales

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Supera el Municipio amparos vs. subastas
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que la mayoría de los amparos promovidos contra la subasta de predios municipales ya fueron resueltos, lo que permitió avanzar en el proceso de enajenación de inmuebles que el Ayuntamiento impulsó para obtener recursos destinados a obras públicas.

      El edil señaló que durante el proceso llegaron a presentarse más de nueve recursos legales en contra de la subasta, aunque afirmó que las controversias jurídicas fueron superadas en 

      su mayoría.

      Galindo precisó que la única excepción fue el terreno ubicado en Puerta de Piedra, cuyo caso permanece sin concretarse debido a la oposición de vecinos de la zona. Aseguró que el gobierno municipal optó por no intervenir más en el conflicto al considerar que se trata de un asunto con implicaciones sociales.

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      Según explicó, sostuvo al menos tres encuentros con habitantes del sector para buscar una salida al conflicto y plantear alternativas que permitieran concretar la subasta. Sin embargo, indicó que finalmente decidió respetar la postura de quienes se manifestaron en contra de la venta del predio.

      El alcalde aseguró que el espacio permanece abandonado y que ni siquiera la administración municipal ha podido ingresar para realizar trabajos de mantenimiento. Añadió que el predio fue el único que quedó fuera del programa de enajenación aprobado por el Cabildo.

      De acuerdo con Galindo, la venta de los demás inmuebles ha permitido obtener más de 635 millones de pesos, recursos que, afirmó, serán destinados a proyectos como las obras en El Saucito, la Salida a Guadalajara y otras intervenciones de infraestructura contempladas por el Ayuntamiento.

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