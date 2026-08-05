Tangamanga I y II presentan rezagos

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Pagos pendientes a proveedores, áreas con falta de mantenimiento y espacios que requieren ser reactivados forman parte de los primeros pendientes detectados por la nueva administración de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT), informó su director general, José Luis Mejía López, quien apenas lleva menos de una semana al frente de los parques Tangamanga I y II.

El funcionario señaló que todavía se encuentra en proceso de recepción y revisión de las condiciones administrativas y operativas, por lo que continúa el análisis de las áreas para determinar qué situaciones quedaron pendientes de la gestión anterior. No obstante, indicó que ya comenzaron trabajos de mantenimiento en zonas que presentaban cierto descuido, principalmente en los accesos de ambos parques y en puntos afectados por las recientes lluvias.

Entre los temas que también serán atendidos se encuentra la seguridad, luego de los dos suicidios registrados recientemente en los parques Tangamanga, uno en cada espacio. Mejía López indicó que buscarán reforzar la vigilancia y coordinación con la Guardia Civil Estatal, mientras que durante el actual periodo vacacional también se ha registrado un incremento en la afluencia de visitantes, situación que obliga a reforzar las labores de limpieza y recolección de residuos, particularmente después de los eventos deportivos de fin de semana.

El nuevo director adelantó que ya comenzaron a identificar áreas de oportunidad para desarrollar proyectos de recuperación y reactivación de espacios, entre ellos el Ecomuseo y el Jardín Japonés. En este último ya se realizó un recorrido para conocer las necesidades de mantenimiento, principalmente en la zona del lago y las estructuras ubicadas alrededor. Asimismo, señaló que se revisarán las condiciones de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), luego de los señalamientos sobre el estado de los animales que permanecen en las áreas ecológicas.

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