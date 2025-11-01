Tapa de caja de válvulas se hunde en la Salk

También la recién arreglada Avenida Salk presenta fallas, ya que un accidente automovilístico ocurrido hace semanas, evidenció la mala calidad de las tapas de pozo de visita en una caja de válvulas atravesado en medio del arroyo vehicular.

Desde hace tiempo, los autobuses urbanos de las rutas 1 y 53, que llegan a las proximidades del cruce con el Eje 122 y la Vía Alterna, se atoraban en un hundimiento que luego se descubriría, era la mala calidad de las barras de concreto que tapan la caja de válvulas.

En el sitio, algunos automovilistas ponían en riesgo la suspensión de sus vehículos, los camiones urbanos se hundían y uno que otro motociclista o ciclista, se cayó en el lugar.

El hundimiento es una caja de válvulas ubicada en el tramo intermedio de la nueva ampliación de la avenida, entre el fraccionamiento El Aguaje 2000 y el crucero del tramo carretero.

El sitio afectado se ubica con dirección de la Zona Industrial al puente vehicular del bulevar Antonio Rocha Cordero, antes del acordonamiento, varios vehículos cayeron en la zona de la fractura y algunos se causaron daño en la suspensión.

El riesgo crece porque también, la Avenida Salk es ruta de paso de decenas de autobuses de transporte de personal por día y los operadores de los camiones, suelen ser descuidados con el manejo, lo que aumenta la posibilidad de que sufran un accidente.