Tarimeras, empresas más riesgosas: P.C.

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Las tarimeras son los establecimientos que actualmente concentran la mayor cantidad de irregularidades detectadas por la Dirección de Protección Civil Municipal, informó su encargado de despacho, Alejandro Polanco Acosta, quien señaló que este giro ha representado uno de los principales retos para las autoridades durante las labores de inspección y supervisión.

El funcionario explicó que desde su llegada a la dependencia se ha identificado que muchas de estas negociaciones operan con deficiencias en el cumplimiento de las medidas básicas de seguridad.

Indicó que el fenómeno se presenta principalmente en establecimientos ubicados en la delegación de La Pila y en la Zona Industrial, donde se han intensificado las verificaciones en coordinación con otras áreas municipales.

Entre las faltas más recurrentes detectadas se encuentran la falta de extintores vigentes, salidas de emergencia inadecuadas y carencias en la señalización obligatoria. Además, señaló que algunos negocios incumplen con las disposiciones establecidas en la normatividad relacionada con la prevención y atención de incendios.

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