Toman jubilados el Poder Judicial

Trabajadores jubilados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado cumplieron y a un mes y una semana de la instalación del nuevo Poder Judicial, tomaron las instalaciones de la presidencia, en protesta por el incumplimiento del pago de sus bonos prometidos.

Pidieron al actual presidente del Poder Judicial, Arturo Morales Silva, no heredar el problema a la nueva titular de la presidencia del supremo tribunal Lourdes Sarahi Zarazúa Martínez que entrará en funciones en septiembre próximo.

La abogada Ana Luisa Morales Lara, representante de las jubiladas y jubilados, denunció que persiste la omisión, la negligencia y el poco interés del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para atender y resolver los problemas financieros del personal jubilado.

Anunció que habrán de tomar medidas más severas y directas para exigir a Arturo Morales Silva, que resuelva la problemática financiera existente de los extrabajadores antes de concluir su periodo como titular del Poder Judicial.

Añadió aspectos de rezago grave, como el pago inmediato del 2.1 por ciento autorizado en el 2024 a personal activo, que representaría para los jubilados el mismo incremento en la Dirección de Pensiones, según lo solicitado por el director de pensiones, Luis Arturo Coronado Puente.

Mientras que a los empleados activos del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado no se les refleje en nómina ese pago e incremento así como las aportaciones con el incremento debido, para pensiones con retroactividad, no podrá pagar a jubilados ni regularizar el pago con el aumento correspondiente y autorizado según tabulador emitido y publicado incluso ya en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

Morales Lara comentó que es tanta la negligencia y la falta de educación del presidente del Poder Judicial, así como su incapacidad para sostener diálogo directo con los interesados, que está obligando al gremio de jubiladas y jubilados a solicitarle nuevamente de forma urgente que trabaje y cumpla con sus obligaciones antes que termine su gestión.