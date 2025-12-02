Toman una telesecundaria, por grave contaminación

Padres de familia de la Telesecundaria “Juan Sarabia”, ubicada en la comunidad Palma de la Cruz, tomaron las instalaciones del plantel para exigir a las autoridades educativas la atención urgente de un foco de contaminación que emana de un antiguo tanque de agua colindante con la escuela y que ahora desprende fuertes olores fétidos.

De acuerdo con los afectados, este depósito era utilizado hace años por los pobladores de la región; sin embargo, quedó en desuso y, debido a fallas en la red sanitaria, el agua del estanque se contaminó con aguas residuales.

Lidia Lorena Rocha, madre de familia, explicó que el problema comenzó a agravarse desde el mes de julio. En ese periodo, los directivos del plantel enviaron los primeros oficios de petición a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para solicitar la intervención ante los desagradables olores a los que está expuesta la comunidad estudiantil.

No obstante, a cinco meses desde la solicitud, ni la autoridad estatal ni la municipal han respondido.

“Ya se han enviado alrededor de cuatro escritos a SEGE; también se pidió apoyo al municipio, pero no nos han hecho caso”, denunció.

Padres y madres de familia señalan que esta situación ya ha comenzado a afectar la salud de los estudiantes, quienes han presentado infecciones estomacales, dolores de cabeza y náuseas, síntomas que atribuyen a la contaminación.