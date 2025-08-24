Tormenta nocturna provoca aumento del río en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Como un deja vú de junio, este domingo en el amanecer hubo afectaciones como caídas de árboles e incremento en arroyos y ríos, bloqueándose el paso a la colonia Juárez, debido a la lluvia intensa de ayer.

La borrasca que comenzó a la medianoche, entre este sábado 23 y domingo 24 de agosto trajo consigo un aumento significativo de escala en el río Valles del 1.20 a 3.20 metros de profundidad en cinco horas y por consiguiente la ya clásica imagen de la escultura de la tortuga con el agua literalmente hasta el cuello fue lo primero que vieron muchos en sus celulares.

El nivel del río esta mañana rebasó el nivel de las escalinatas del paseo Colosio y el arroyo de los puercos no tardó en arremolinarse en su desembocadura de la Tetuán.

En la esquina de Comonfort y Guerrero, un árbol de gran tamaño sucumbió debido al reblandecimiento de la tierra y tapó el ancho de la primera de estas calles, obligando a elementos de PC a hacer labores de retirado del macizo.

