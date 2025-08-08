Trabajan estrategia de rehabilitación del puente Universidad

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que es urgente llevar a cabo una rehabilitación integral del puente Universidad, una

Ode las principales vialidades del Centro Histórico de la capital potosina, debido al deterioro visible en diversos elementos estructurales.

Actualmente, el puente presenta afectaciones como agrietamientos en el pavimento, barandales colapsados o ausentes, y deficiencias generales en su mantenimiento, lo cual representa riesgos tanto para el tránsito vehicular como para los peatones que lo utilizan diariamente.

Ante esta situación, Galindo Ceballos explicó, que su administración ya ha tomado medidas para evaluar el estado real de la infraestructura. Señaló que hace cuatro meses instruyó a las direcciones municipales competentes para que realizaran un diagnóstico técnico sobre el nivel de riesgo, así como las posibles soluciones de intervención que permitan asegurar la funcionalidad y seguridad del puente.

“En términos generales está bien (puente Universidad), pero no tiene buen mantenimiento. Y, obviamente, los técnicos nos dirán, qué es lo que hay que hacer. Por ahí tenemos unos trabajos ya adelantados, pero necesitamos incluso valorarlo bien porque es un paso para la ciudad muy importante”, explicó.

Aunque descartó que la estructura se encuentre en condiciones críticas, el presidente municipal subrayó la necesidad de actuar de manera preventiva. Aseguró que el Gobierno de la Capital ya trabaja en el diseño de una estrategia para su eventual rehabilitación, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por esa zona diariamente.

Cabe destacar que, desde años atrás, urbanistas y especialistas, han advertido sobre la urgencia de intervenir este puente. De acuerdo con proyecciones técnicas, su vida útil habría concluido alrededor del año 2021, por lo que, a partir de esa fecha, se recomendó una rehabilitación profunda para evitar mayores deterioros estructurales y asegurar la movilidad segura de peatones y automovilistas.