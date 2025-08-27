Trabajan punto de acuerdo contra el acoso escolar

El Congreso del Estado, aprobó un Punto de Acuerdo, impulsado por la diputada Mireya Vancini Villanueva, para que la Secretaría de Educación, los 59 Ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños (SIPINNA) implementen programas y recursos que protejan a niñas, niños y adolescentes del acoso escolar.

"El acoso escolar en San Luis Potosí es una problemática que requiere una atención integral y coordinada entre las autoridades, instituciones educativas, familias y la sociedad en general", señaló la legisladora.

Vancini Villanueva destacó que muchos casos de bullying tienen su origen en entornos familiares violentos, donde los menores replican patrones de violencia en la escuela. Aunque no hay cifras exactas en la entidad, estudios nacionales indican que 7 de cada 10 estudiantes en México sufren algún tipo de violencia escolar.

La diputada adelantó que desde la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte se trabajará en reformas y estrategias para erradicar esta problemática.

"Desde esta Soberanía trabajaremos en presentar reformas en diversas normativas, así como proponer estrategias para poder erradicar estas tan lamentables acciones", finalizó.