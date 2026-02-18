logo pulso
Tráfico pesado en accesos a Zona Industrial y Distribuidor Juárez

Salvador Nava mantiene flujo constante; percance a la altura de Coronel Romero ya fue retirado

Por Redacción

Febrero 18, 2026 08:44 a.m.
A
Tráfico pesado en accesos a Zona Industrial y Distribuidor Juárez

La mañana de este día, las principales vialidades de la capital registran avance constante, aunque con carga vehicular considerable en algunos puntos.

En la carretera 57, se reporta alta concentración de vehículos desde el Distribuidor Juárez con dirección a la Zona Industrial. En la avenida Industrias, considerada ruta alterna, se mantiene presencia de oficiales de Policía Vial para agilizar el tránsito.

El Distribuidor Juárez presenta mayor concentración en los brazos que conectan hacia la carretera 57 y el bulevar Salvador Nava Martínez.

En Salvador Nava Martínez, la circulación fluye de manera constante. Elementos de Policía Vial atendieron y abanderaron percances a la altura de Coronel Romero; los vehículos fueron retirados y la circulación quedó restablecida.

Por su parte, en avenida Muñoz se reporta tráfico regular, principalmente en dirección hacia Nereo Rodríguez Barragán.

Autoridades recomiendan conducir con precaución y prever tiempos de traslado ante la carga vehicular en horas pico.

