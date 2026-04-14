Transportistas deben presionar por baja del diésel

Ante el constante incremento del diésel, que en San Luis ya ronda los 30 pesos por litro, las agrupaciones de transportistas deberían manifestar su inconformidad, presionando por la nivelación del costo, señaló el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Hernández Montalvo.

Rafael Hernández Montalvo alerta sobre el aumento del diésel en San Luis

En entrevista, el dirigente de los transportistas indicó que este silencio contribuirá a que el combustible siga subiendo y la logística y las cadenas de suministro sean afectadas.

Hernández Montalvo explicó que con este costo del diésel, el sector transportista se verá obligado a pedir al Gobierno Federal que haga lo necesario para bajar el precio de combustible.

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Falta de presión de agrupaciones y acciones previstas

Sin embargo, consideró que no se ve ningún acto de presión de agrupaciones del sector, como Conatram, Canacar o Fematrac. Indicó que es importante que estas organizaciones levanten la voz porque "tanto transportistas somos unos como somos nosotros".

Aseguró que el organismo empresarial al que pertenece revisa el mecanismo para pedir al Gobierno Federal que haga lo que sea necesario para bajar el precio del diésel, porque precisamente se trata del combustible que mueve la economía del país.

Añadió que es necesario que el gobierno se acerque a quienes tienen el emporio de la distribución de la gasolina y el diésel, para pedir un ajuste y ayuden a que se frene el avance de la inflación en la economía.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la pauta para que bajen los precios de los combustibles y basta con que tome la decisión y dé el manotazo en el escritorio.

Dijo esperar que ponga orden en los incrementos, porque "la presidenta tiene el mando y la fuerza para tomar decisiones que ayuden a que se nivele el precio de los combustibles".