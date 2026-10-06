Llega agua turbia a las viviendas

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CIUDAD VALLES.- Vuelven las quejas de familias sobre la turbiedad del agua al intentar lavar, este lunes que escampó un poco más tiempo que el fin de semana.

La lluvia intermitente que ha caído desde el pasado jueves 1 de octubre ha arrastrado lodos en el río Valles, única fuente de abastecimiento de la ciudad, causando, a su vez, que el agua de color marrón comience a llegar a la planta del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, sin que los esfuerzos hechos hace tres meses en la limpieza de filtros pudiera hacer mucho para quitar esa coloración que disuade a los ciudadanos de lavar su ropa o de bañar a sus hijos o personas enfermas con esa agua.

La dirección de Dapas, a cargo de Óscar Osmín Meraz Echeverría dio a conocer que están intentando bajar la turbiedad y sigue el procedimiento de cloración para que el agua no se encuentre contaminada, pero la coloración impide el lavado de la ropa, para muchos.