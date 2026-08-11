logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UASLP busca quitar fluoruro del agua potable

Investiga materiales para retirarlo del líquido

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
UASLP busca quitar fluoruro del agua potable
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presencia de fluoruro en el agua potable es uno de los principales problemas ambientales y de salud pública en las regiones Centro y Altiplano de San Luis Potosí. Aunque puede ser benéfico en bajas concentraciones, cuando se encuentra en niveles elevados puede afectar la salud, especialmente de niñas, niños y personas adultas mayores. Ante esta situación, una investigación de la UASLP busca desarrollar materiales capaces de remover este contaminante del agua.

      El proyecto es encabezado por la posdoctorante Dra. Diana Elizabeth Villela Martínez, con la participación de las estudiantes Luna Antonia Guerrero Ontiveros y Valeria Ortiz Martínez, en la Facultad de Ciencias Químicas. Una de las líneas de trabajo analiza hidróxidos dobles laminares, materiales sintéticos conocidos como arcillas aniónicas que presentan afinidad por el fluoruro y pueden favorecer su eliminación mediante procesos de absorción.

      La segunda alternativa utiliza aserrín modificado para aprovechar un residuo biodegradable y darle una segunda utilidad como material adsorbente. Valeria Ortiz, estudiante de Ingeniería de Bioprocesos, trabaja con esta propuesta, mientras que Luna Antonia Guerrero, de Ingeniería Química, desarrolla la investigación con los hidróxidos dobles laminares, elaborados mediante métodos de coprecipitación. "Buscamos una alternativa viable que permita eliminar este tipo de contaminantes y, al mismo tiempo, aprovechar materiales que normalmente serían desechados", explicó Villela. El trabajo se realizó durante el 32 Verano de la Ciencia y significó para ambas estudiantes su primer acercamiento a la investigación. Ortiz relató que durante los experimentos obtuvieron resultados distintos a los esperados, pero que esto también forma parte del proceso de buscar soluciones. "Ya me demostró lo que es la investigación. Hubo resultados no tan esperados y eso también es parte del proceso, estar buscando soluciones.", compartió.

      La investigación se desarrolla en el Laboratorio de Ingeniería Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, bajo la asesoría del doctor Roberto Leyva Ramos. Los resultados permitirán seguir explorando estos materiales para remover otros contaminantes presentes en el agua y optimizar la capacidad de adsorción de los hidróxidos dobles laminares para aumentar su eficiencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava
        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        SLP

        Pulso Online

        La obra tendrá una longitud de 500 metros y busca agilizar la circulación hacia la Zona Industrial y la salida a Guadalajara

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias
        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        SLP

        PULSO

        Se reportan niveles considerables de agua en Río Santiago, generando tráfico lento

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar
        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        SLP

        Rubén Pacheco

        En el primer semestre de 2026, registró 5 mil 025 denuncias, un 3% menos que en 2025

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso
        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Argumentó motivos personales; Yaniria Santiago asumirá como legisladora suplente