UASLP busca quitar fluoruro del agua potable

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La presencia de fluoruro en el agua potable es uno de los principales problemas ambientales y de salud pública en las regiones Centro y Altiplano de San Luis Potosí. Aunque puede ser benéfico en bajas concentraciones, cuando se encuentra en niveles elevados puede afectar la salud, especialmente de niñas, niños y personas adultas mayores. Ante esta situación, una investigación de la UASLP busca desarrollar materiales capaces de remover este contaminante del agua.

El proyecto es encabezado por la posdoctorante Dra. Diana Elizabeth Villela Martínez, con la participación de las estudiantes Luna Antonia Guerrero Ontiveros y Valeria Ortiz Martínez, en la Facultad de Ciencias Químicas. Una de las líneas de trabajo analiza hidróxidos dobles laminares, materiales sintéticos conocidos como arcillas aniónicas que presentan afinidad por el fluoruro y pueden favorecer su eliminación mediante procesos de absorción.

La segunda alternativa utiliza aserrín modificado para aprovechar un residuo biodegradable y darle una segunda utilidad como material adsorbente. Valeria Ortiz, estudiante de Ingeniería de Bioprocesos, trabaja con esta propuesta, mientras que Luna Antonia Guerrero, de Ingeniería Química, desarrolla la investigación con los hidróxidos dobles laminares, elaborados mediante métodos de coprecipitación. "Buscamos una alternativa viable que permita eliminar este tipo de contaminantes y, al mismo tiempo, aprovechar materiales que normalmente serían desechados", explicó Villela. El trabajo se realizó durante el 32 Verano de la Ciencia y significó para ambas estudiantes su primer acercamiento a la investigación. Ortiz relató que durante los experimentos obtuvieron resultados distintos a los esperados, pero que esto también forma parte del proceso de buscar soluciones. "Ya me demostró lo que es la investigación. Hubo resultados no tan esperados y eso también es parte del proceso, estar buscando soluciones.", compartió.

La investigación se desarrolla en el Laboratorio de Ingeniería Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, bajo la asesoría del doctor Roberto Leyva Ramos. Los resultados permitirán seguir explorando estos materiales para remover otros contaminantes presentes en el agua y optimizar la capacidad de adsorción de los hidróxidos dobles laminares para aumentar su eficiencia.

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