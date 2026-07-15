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UASLP mantiene abierto su proceso de "reacomodo"

La Facultad de Ciencias Sociales, la que más espacios ofrece

Por Ana Paula Vázquez

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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UASLP mantiene abierto su proceso de "reacomodo"
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      Aunque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ya publicó los resultados del proceso de admisión 2026, todavía mantiene alrededor de 450 espacios disponibles en distintas licenciaturas, por lo que las y los aspirantes que no fueron aceptados en su primera opción aún tienen la posibilidad de ingresar este mismo ciclo escolar mediante el proceso de reacomodo que ya inició.

      La mayor parte de las vacantes se concentra en programas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH), donde permanecen disponibles lugares en Antropología, Arqueología, Lengua y Literatura Hispanoamericanas, Filosofía, Geografía e Historia. 

      También existen espacios en la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, en Salinas, para las licenciaturas en Administración y Administración en Tecnologías Empresariales —de nueva creación—, además de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Tecnologías Computacionales.

      La secretaria de Servicios Escolares de la UASLP, Claudia González Acevedo, informó que la oferta también incluye lugares en Archivística y Ciberseguridad, de Ciencias de la Información, así como en el campus Matehuala, donde prácticamente todas las carreras conservan disponibilidad. 

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      Además, señaló que todavía existen espacios en Ciencias Ambientales y en la Licenciatura en Matemáticas, aunque estas opciones suelen ser solicitadas por aspirantes que originalmente buscaron ingresar a Medicina, Fisioterapia u otros programas del área de Ciencias.

      La funcionaria explicó que los interesados deberán acudir del 13 al 17 de julio directamente a la entidad académica donde exista disponibilidad. Precisó que algunas facultades aplicarán evaluaciones adicionales para valorar las aptitudes de los aspirantes, por lo que recomendó realizar el trámite a la brevedad, ya que la asignación de espacios continúa conforme avanzan los reacomodos.

      Mientras algunas entidades todavía reciben solicitudes, otras ya agotaron sus lugares mediante ajustes internos. 

      Facultades como Química, Ingeniería, Agronomía y El Hábitat concluyeron este proceso con aspirantes provenientes de carreras afines, por lo que las oportunidades de ingreso se concentran ahora en los programas que registraron una menor demanda durante la convocatoria de admisión.

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