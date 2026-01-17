UASLP, sin certeza para crecer: Zermeño

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta un freno en su planeación de crecimiento debido a la falta de autonomía financiera, advirtió Alejandro Zermeño Guerra, rector de la institución, al señalar que la propuesta presentada desde la Legislatura anterior continúa sin avances en el Congreso del Estado.

En entrevista, el funcionario académico explicó que, ante la ausencia de certeza presupuestal, la universidad no cuenta actualmente con proyectos de infraestructura confirmados para 2026, lo que limita su capacidad de expansión académica y desarrollo institucional.

"Si hoy me preguntas qué proyectos de crecimiento tengo, te diría que ninguno con certeza, porque no tengo certeza de mañana recibir el recurso", afirmó.

Detalló que la iniciativa de autonomía financiera —entregada tanto a la legislatura anterior como a la actual— plantea que la máxima casa de estudios de la entidad, reciba de manera gradual hasta el 3 por ciento del producto interno bruto estatal hacia 2030, con el objetivo de garantizar estabilidad presupuestal y permitir una planeación de largo plazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El rector sostuvo que la falta de definición legislativa mantiene a la universidad sujeta a presiones económicas y sin posibilidad de proyectar obras o inversiones estratégicas, declaración que realizó durante un encuentro académico por el 103 aniversario de la autonomía universitaria, en el que participaron rectores de distintas instituciones del país.

"Hace falta que los diputados se sienten a dialogar con la universidad y conozcan las necesidades reales", señaló.

En el mismo marco, insistió que ni la Auditoría Superior de la Federación ni las auditorías estatales tienen facultades para fiscalizar los ingresos autogenerados de las universidades, al tratarse de recursos directamente vinculados a la autonomía financiera.

LEA TAMBIÉN Estado no puede auditar a la UASLP Ve presidenta de la Amereiaf ´intenciones políticas´en esa pretensión

Finalmente, subrayó que la autonomía no implica ausencia de control, sino libertad para el pensamiento crítico, la investigación y la toma de decisiones académicas, sin injerencias políticas ni dependencia de coyunturas presupuestales.