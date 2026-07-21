Un éxito, "Ruta Mundialista del Sabor" en Villa de Pozos
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La directora de Turismo de Villa de Pozos, Aurora Zamora Vázquez, informó que la campaña "La Ruta Mundialista del Sabor" concluyó con éxito y demostró que el turismo gastronómico es "una herramienta que impulsa la economía, fortalece a nuestros negocios y crea espacios de convivencia para las familias".
La funcionaria dijo que, durante algunos de los partidos decisivos de la justa deportiva, como los de la Selección Mexicana, los de cuartos de final, semifinales y la gran final, hubo familias, grupos de amigos, trabajadores de la Zona Industrial y visitantes que eligieron los restaurantes participantes en la campaña citada para disfrutar de la emoción de
cada encuentro.
"Hubo excelente ambiente de convivencia, promociones especiales y una variada oferta gastronómica inspirada en algunos de los países que participaron en este Mundial, como Argentina, Alemania, Estados Unidos, Francia y México", añadió.
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Zamora Vázquez afirmó que la Ruta Mundialista del Sabor superó las expectativas al generar beneficios directos para restauranteros, trabajadores y proveedores locales, además de proyectar la riqueza culinaria del municipio ante visitantes de la región.
Actualmente, Turismo Municipal ha comenzado otra campaña enfocada en la participación del público para descubrir negocios en los que se pueden degustar los mejores tacos de esta demarcación, pues también existe toda una cultura gastronómica en torno a este antojito tan mexicano.
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