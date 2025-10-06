Un reto, reforzar capacitación de servidores públicos

Uno de los principales retos en materia de fiscalización y rendición de cuentas en San Luis Potosí es fortalecer la capacitación de funcionarios públicos para prevenir irregularidades antes de que ocurran, al tiempo que se deben aplicar sanciones ejemplares a quienes incurran en malos manejos de recursos, afirmó el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de Fiscalización del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que se ha trabajado de manera coordinada con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para consolidar un modelo de formación continua a servidores públicos municipales y estatales, con el fin de que comprendan con claridad qué prácticas son correctas y cuáles constituyen actos indebidos en el manejo del erario.

“Hay dos vías para el tema de la rendición de cuentas. Primero, la capacitación y formación de los servidores públicos para que sepan qué está bien y qué está mal. Y una vez que ya sepamos eso, quien incurra en actividades anómalas debe tener una sanción”, destacó Gámez Macías.

Subrayó que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero público y quiénes son responsables en caso de desviaciones o irregularidades. Por ello, consideró fundamental sentar precedentes que refuercen la confianza en las instituciones y frenen la impunidad.

“Mientras no haya personas sancionadas, mientras no haya reparación real del daño, este tipo de conductas seguirán ocurriendo una y otra vez”, advirtió.

Gámez Macías reconoció la labor de los medios de comunicación en la vigilancia del quehacer público y sostuvo que la transparencia no sólo debe quedarse en informes, sino traducirse en acciones concretas que garanticen justicia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.