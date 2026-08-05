Un total de 98 mil estudiantes de primaría recibirán beca

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Un total de 98 mil nuevos estudiantes de primaria se incorporaron en San Luis Potosí a la beca Rita Cetina para uniformes y útiles, con una inversión de 336 millones 265 mil pesos para la dispersión de apoyos durante agosto, informó José Osmar Rodríguez Rubio, titular del Programa de Becas del Bienestar en el estado.

El funcionario detalló que de la meta estatal de más de 98 mil tarjetas para nuevos beneficiarios, ya fueron entregadas 96 mil 217, equivalente a un avance de 97.69 por ciento. Con ello, el padrón de beneficiarios de los distintos programas de Becas para el Bienestar en San Luis Potosí alcanza aproximadamente 415 mil 370 estudiantes, al considerar también los apoyos para secundaria, preparatoria y universidad.

Rodríguez Rubio explicó que el apoyo para estudiantes de primaria consiste en 2 mil 500 pesos anuales por cada hijo inscrito en este nivel educativo, recurso que comenzó a dispersarse desde el 3 de agosto y cuyo calendario concluirá el 14 de agosto. Los depósitos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor, y no con el apellido del estudiante.

Señaló que la beca tiene cobertura universal para niñas y niños que cursan la primaria, tanto en zonas urbanas como en comunidades del interior del estado. En caso de que alguna familia haya sido convocada para recibir su tarjeta y no haya podido acudir, podrá solicitarla en la oficina correspondiente de su municipio.

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