Universitarios exigen justicia por estudiante de Estomatología asesinado

La indignación por la violencia que enfrenta la juventud potosina se hizo evidente este 14 de noviembre, cuando estudiantes, docentes y ciudadanos se reunieron para marchar en memoria de Jorge Dávila Ramírez, alumno de la Facultad de Estomatología de la UASLP asesinado durante un asalto la madrugada del 8 de noviembre.

La movilización inició en el Jardín de Tequisquiapan y avanzó en silencio por calles del Centro Histórico hasta llegar a la Fiscalía General del Estado (FGE). Con pancartas, veladoras y consignas por la justicia, los manifestantes exigieron el esclarecimiento del crimen y una respuesta contundente ante la inseguridad que, aseguran, ha afectado de manera constante a las zonas universitarias.

Compañeros, docentes y familiares recordaron a Jorge como un estudiante responsable, solidario y con profundo compromiso con su comunidad académica. Su muerte, señalaron, no solo deja un vacío entre quienes lo conocían, sino que expone nuevamente la vulnerabilidad a la que se enfrentan miles de jóvenes que transitan diariamente por la ciudad.

Durante el recorrido, los asistentes hicieron un llamado directo a las autoridades estatales y municipales para reforzar la vigilancia, mejorar la iluminación en calles cercanas a planteles educativos y establecer protocolos efectivos que prevengan agresiones y asaltos contra los estudiantes.

La marcha concluyó frente a la FGE con un homenaje silencioso. Entre lágrimas y veladoras, familiares y amigos demandaron que la muerte de Jorge no quede impune y que su caso se convierta en un punto de inflexión para atender de manera urgente la violencia que continúa afectando a San Luis Potosí, con el objetivo de que ninguna otra familia atraviese una pérdida similar.