Urge el gobernador al alcalde capitalino a intervenir en Zona Ind.

Falta de presencia policial y precario alumbrado, han provocado una ola de asaltos polígono

Por Rubén Pacheco

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Urge el gobernador al alcalde capitalino a intervenir en Zona Ind.

Ante los asaltos reportados en la Zona Industrial derivado de la proliferación de baches, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, urgió al Ayuntamiento capitalino, a participar en la reparación de los desperfectos y tener mayor presencia policial.

El mandatario estatal, añadió que el alumbrado público es otra de las quejas continuas de la Iniciativa Privada de dicha zona fabril, cuya competencia le corresponde al gobierno municipal de San Luis Potosí.

Gallardo Cardona manifestó que el Gobierno del Estado ha contribuido de “forma extraordinaria” en la Zona Industrial, donde la inversión estatal asciende a más de 2 mil millones de pesos.

“Yo siento que el alcalde (Enrique Francisco Galindo Ceballos) cuando vea esta entrevista, va atenderlo, va a ver, porque el alcalde tiene buen corazón. O sea, sabe qué se necesita, aunque a lo mejor su gente no quiere”, expresó.

Como lo manifestó en entrevistas previas, Gallardo Cardona exteriorizó que ya es tiempo que la recaudación municipal del predial sirva para la rehabilitación de calles y avenidas de ese sector.

“Es importante que ya nos apoye el ayuntamiento en todas estas labores, porque nosotros no podemos estar haciendo todas las labores del ayuntamiento”, subrayó.

