Urge rehabilitación integral de la Zona Industrial: Canacintra

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Urgen pavimentación, direccionamiento, semaforización, iluminación, construcción de pasos inferiores a desnivel y puentes vehiculares en el área que dio trazo a la primera etapa de la Zona Industrial al finalizar la década de 1940.

Al respecto dijo la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde Martínez, se debe emprender una acción coordinada para actualizar la mejora de las condiciones de manera paralela a la creación de vías rápidas que ya están en proceso o en proyecto. Señaló que San Luis Potosí, merece proyectos destinados a una capital que se muestra el mundo con una visión de futuro.

Así, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la Zona Industrial, ha recibido algo de atención en la ampliación de algunas vialidades, y sin embargo las vías originales de la primera parte y primer polígono requieren con urgencia atención.

Añadió que también es necesario que la Zona Industrial reciba proyectos para la generación de pasos específicos para la movilidad de transporte público tanto de autobuses urbanos como de transporte de personal, además de espacios cubiertos para quienes superan los tiempos de traslado.

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Otra parte de la planeación de las mejoras que necesita la Zona Industrial, se refieren a los escurrimientos pluviales para evitar las inundaciones y el encharcamiento, lo que ha provocado que se agraven las condiciones de los materiales y de la pavimentación.

Aseguró se tiene que trabajar un proyecto de mucho fondo y muy bien estructurado con números concretos, pero sobre todo con la priorización de aquellos ejes que por el volumen de carga y la cantidad de accesos que se limitan al traslado de mercancías y de cantidad de personas, ser atendidas

con urgencia.