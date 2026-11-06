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Urge una sociedad empoderada que cuestione: Medina P.

El exgobernador de Guanajuato avizora gran apatía ciudadana

Por Martín Rodríguez

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Urge una sociedad empoderada que cuestione: Medina P.
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      Urge una sociedad empoderada y organizada, que cuestione todo lo que tenga que cuestionar, sobre todo en el contexto en que tenemos en todo el mundo políticos muy demagogos que ejercen el poder por el poder, advirtió el exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia.

      Agregó que los políticos que sólo trabajan a conveniencia y sobre todo por dinero, obligan a la sociedad a entender cuáles son las opciones sobre todo en el ámbito local.

      El exgobernador ejerció el cargo de gobernador interino en la época convulsa de las caídas de los gobernadores Ramón Aguirre Velázquez en Guanajuato y Fausto Zapata Loredo en San Luis Potosí, por el movimiento civilista encabezado por Salvador Nava Martínez y Vicente Fox Quesada.

      Dijo que a San Luis le espera un reto electoral muy grande en 2027, porque es muy sabido en todo el país cómo ha funcionado el gobierno estatal actual, lo que obliga a cuestionar por qué de ese sesgo de que se tenga que utilizar el poder público y la posición desde el gobierno del estado para hacer labor partidista, con la agravante de un caso de nepotismo.

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      Aseguró que gran parte de lo que está ocurriendo da cuenta de lo que parece ser apatía ciudadana y tiene un origen básico en la falta de movilidad social, que a su vez va acompañado de pobreza extrema y alimentaria y se refuerzan de manera importante con la corrupción de los políticos. 

      Agregó que esos casos donde un servidor público se agarra del poder y debe incurrir a tácticas como la del nepotismo para no soltarlo, ya no está bien y es un caso que ya está sucediendo en todo el país.

      Agregó que la sociedad empoderada y organizada es la que debería cuestionar el desempeño de las autoridades, sin importar de qué servidor público se trate, ni tampoco de su línea de trabajo.

      Explicó que estos sistemas de gobierno que se hacen valer de decisiones más encaminadas a la aprobación popular que al bien común, que incluye a Estados Unidos y otros países, los políticos son demagogos que ejercen el poder a conveniencia y por mantenerse en el poder, conservarlo y procurar hallarse en esa condición, no porque les interese mejorar las condiciones de su entorno y el de sus gobernados. 

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