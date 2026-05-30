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Urgen mejorar área verde de Privada Los Encinos

Está en el completo abandono, señalan vecinos

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Urgen mejorar área verde de Privada Los Encinos
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      Vecinos de la privada Los Encinos, en la colonia Tercera Chica, piden al Ayuntamiento se realicen mejoras en el área verde, que actualmente está en completo abandono cuando debiera ser un área de esparcimiento principalmente para sus hijos.

      La privada se localiza en la calle Arbolitos, entre Jaime Sordo y las vías México-Laredo, y desde siempre el área verde ha sufrido por falta de mantenimiento a tal grado que ahora solamente es utilizada para dejar carros viejos y descompuestos que cubren más de la mitad del terreno.

      En un recorrido, se pudieron observar algunos juegos infantiles viejos fabricados en herrería, pero que están en desuso y hasta pudieran causar daño a los niños si los llegan a utilizar.

      Existen árboles frutales plantados por los mismos vecinos, incluso algunas palmeras que por sus dimensiones atraen a distintas aves incluyendo cotorros y otras de paso, en especial en verano, por lo que los vecinos consideran urgente se dé mantenimiento al área.

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      Indicaron que esperan el acercamiento de los funcionarios municipales para que se les apoye en las acciones a emprender para el mejoramiento de su área verde, en especial que se instalen juegos infantiles y se haga una limpieza total para el disfrute de los habitantes de la privada.

      Actualmente el sitio está en abandono total, lleno de basura y cacharros viejos, lejos de su objetivo de ser un lugar común y ello impide que se le dé un buen uso. 

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