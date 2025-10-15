Urgente reactivar el fondo para desastres naturales

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, consideró urgente que el Gobierno Federal, reactive un mecanismo financiero que permita atender de manera inmediata, las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales, tras la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El legislador lamentó que, desde la desaparición de dicho instrumento en 2022, miles de familias en el país y en San Luis Potosí, se encuentren en situación de vulnerabilidad ante las afectaciones provocadas por lluvias, inundaciones y otros desastres.

“Sería muy irresponsable de mi parte decir sí está bien o está mal lo que hacen algunos funcionarios, porque hay quienes realmente están ayudando. Lo importante ahora no es el protagonismo, sino apoyar en esta época de crisis”, expresó el diputado.

Guajardo Barrera recordó, que el Fonden era un fondo de carácter extraordinario que permitía a estados y municipios, acceder a recursos federales para atender contingencias. “La solución no era eliminarlo. Si había sospechas de corrupción, debieron presentarse denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pero lo que se hizo fue desaparecerlo, y hoy, no tenemos un fondo nacional para emergencias”, señaló.

El legislador enfatizó que, aunque las acciones de apoyo por parte de la sociedad civil y los gobiernos locales son valiosas, no sustituyen la obligación del Gobierno Federal de garantizar una respuesta institucional y con respaldo presupuestal ante desastres naturales.

“Lo que realmente se necesita es una estrategia nacional sólida y permanente, no solo esfuerzos aislados o voluntades momentáneas”, concluyó.