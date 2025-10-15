Amenaza Trump con retirar partidos del Mundial de Boston

MIAMI.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este martes con cambiar de sede algunos partidos del Mundial si considera que la ciudad que alberga esos encuentros no es segura, y agregó que eso mismo podría suceder en el caso de Los Ángeles con los Juegos Olímpicos de 2028.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo, y percibo que las condiciones son inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el presidente de la FIFA (...) y le diría: ‘Movámoslo a otro lugar’”, dijo Trump a los medios.

“Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos, porque, como saben, tenemos eventos en diferentes lugares. Los Juegos Olímpicos se celebran en Los Ángeles. Si pensara que Los Ángeles no iba a estar bien preparado, lo trasladaría a otra ubicación”, agregó el mandatario republicano.

Trump no tiene poder para modificar una sede o el lugar de un partido del Mundial, pero mantiene una relación muy cercana con Infantino, quien sí la posee.

Las palabras de Trump de hoy iban dirigidas principalmente hacia la ciudad de Boston, cuya alcaldesa es la demócrata Michelle Yu, y que se encuentra en los últimos meses en el punto de mira de la Administración por considerar que interfiere en sus políticas contra la migración.

El Gillette Stadium de Foxborough, un municipio lindante con Boston, tiene previsto acoger siete partidos del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.