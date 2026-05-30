Van por revisión de las máquinas tragamonedas

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En la reunión de la Mesa de Paz y Seguridad del próximo lunes, se abordará la proliferación de la denominadas "maquinitas tragamonedas" en San Luis Potosí, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En días pasados, se reveló la proliferación de dichos aparatos de apuestas en diferentes entidades del país, entre ellos, San Luis Potosí. Suelen ubicarse en tiendas de abarrotes y en las inmediaciones de escuelas.

El funcionario estatal aclaró que, si bien los juegos y sorteos son regulados por la Secretaría de Gobernación (Segob), el estado mantiene comunicación con la Federación para conocer el estatus de su operación en la entidad.

Guadalupe Torres Sánchez advirtió que, en ocasiones los equipos operan de forma clandestina, en donde se comercializan bebidas embriagantes.

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Refirió que él personalmente planteará el tema al delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que realice una revisión de ese tipo de dispositivos de apuestas.

"En ocasiones se hace algún tipo de revisiones interinstitucionales. Este tipo de máquinas tragamonedas, sobre todo como tú dices, se da en las periferias o en algunas tienditas", remató.