Vancini anuncia que buscará una diputación federal
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Mireya Vancini Villanueva ya contempla competir por una diputación federal en 2027, aunque todavía no confirma su participación. La panista, actualmente diputada local, dijo que de contender buscaría hacerlo por el Distrito 03 federal, con cabecera en Rioverde y que incluye a Ciudad del Maíz, municipio que gobernó en dos ocasiones.
La legisladora reconoció que la decisión aún está en análisis, pero dejó claro que Ciudad del Maíz es la demarcación por la que le interesaría competir. "He regresado a Ciudad del Maíz, voy seguido, sigo trabajando y como es mi casa y San Luis Potosí es tan importante, elegiría en ese distrito de Ciudad del Maíz", dijo.
La posible candidatura ocurre mientras Vancini todavía atiende requerimientos relacionados con sus anteriores administraciones municipales. Explicó que las cuentas públicas continúan en revisión y que han respondido a lo solicitado por la Auditoría y la Contraloría; reconoció además que sí han surgido algunos temas, aunque, argumento, generalmente son administrativos.
La panista también fue cuestionada sobre el riesgo de que durante una contienda electoral ocurra con ella algo similar al caso de su compañero de bancada Marcelino Rivera, a quien se le abrieron expedientes ante el Instituto de Fiscalización (IFSE) en pleno proceso electoral. Vancini respondió que, hasta ahora, considera que la situación de sus cuentas "va bien".
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Sin confirmar todavía que irá por la candidatura, Vancini dijo que próximamente dará a conocer su decisión. Mientras tanto, descartó preocupación por una eventual revisión de sus administraciones y argumentó que la certeza de que las cosas están en orden proviene, dijo, de haber hecho correctamente su trabajo al frente del municipio.
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