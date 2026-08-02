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Vaticinan fuertes lluvias en la Fenapo

Por Rubén Pacheco

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Vaticinan fuertes lluvias en la Fenapo
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      Durante el desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, se registrarán cuatro días con lluvias fuertes, uno de ellos con mayor intensidad, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Así lo informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien reconoció que se evaluó el cambio de fecha del evento ferial para mayo, sin embargo, al final se decidió mantenerlo en agosto derivado de las celebraciones de San Luis Rey de Francia, patrono de la ciudad y del estado.

      Refirió que luego de una reciente visita las instalaciones, el Patronato y diferentes instituciones comenzaron con el desazolve de drenes y drenajes interiores, así como calles limítrofes, a fin de evitar el colapso de los mismos durante los días de mayores precipitaciones.

      Al igual que lo declaró en años anteriores, el mandatario estatal aseveró que, en caso de ser necesario por inconvenientes en el Teatro del Pueblo, tienen la posibilidad de disponer de la Arena Potosí para la celebración de conciertos.

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      "Sí va a llover hay que prepararnos con unos paraguas para irnos a la feria, porque va a haber cuatro días que va a llover en la Fenapo de una manera fuerte, se pronostica un día importante", subrayó.

      El antecedente más grave al respecto, se registró el 16 de agosto del 2022 cuando se canceló el concierto del reggaetonero J Balvin, derivado de una tormenta que provocó la inundación del Teatro del Pueblo, incluso Protección Civil tuvo que rescatar a cientos de personas.

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