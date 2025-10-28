Ve Coparmex turbulencia en el empleo

En materia de empleo fijo, se espera un fin de 2025 y un inicio de 2026 complicados, porque aún con las nuevas plazas creadas por la ampliación o la apertura de empresas y la generación de plazas temporales abiertas por el comercio, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

En entrevista, el dirigente empresarial dijo suponer que habrá un poco de repunte en la contratación de empleos, pero únicamente a través de acuerdos por tiempo determinado, pero el comercio aportará la mayor parte de los espacios.

Explicó que la parte crítica de los empleos es el resultado del contexto económico mundial, pero en México juegan un papel fundamental las malas reformas que se han tomado, entre las que incluyen las restricciones al amparo, la propia reforma judicial y el sistema creado, la desaparición de los organismos autónomos y toda la serie de características legales que hacen un estado menos garantista.

Ortuño Díaz Infante recordó que hay un crecimiento económico nulo en lo que va de 2025, y no hay esperanzas de que la situación mejore al menos en algunos sectores, y en otros como el comercio, habría un crecimiento temporal durante la temporada navideña, porque sube un poco más la venta y entonces el comercio requiere de un número mayor de empleados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo y precisamente por la contracción del empleo que viene después de la temporada navideña, sugirió tener mucho cuidado con los gastos y mantener un ritmo de uso moderado del dinero para consumo, no adquirir deudas y evitar que se complique más el cierre de año.