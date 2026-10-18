Veinte escuelas al Xantolo en Soledad
Una tradición que se expande por todo el estado
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Alrededor de 20 instituciones educativas participarán en el desfile de Xantolo que se realizará el domingo 25 de octubre en Soledad de Graciano Sánchez, como parte de las actividades por el Día de Muertos.
Velia Guadalupe Castro Granja titular de Educación Municipal, detalló que la dependencia trabaja en la organización de las actividades en coordinación con la Dirección de Cultura, entre las que también se contempla la presentación de comparsas escolares en la plaza principal.
Detalló que para el viernes 23 de octubre se tiene prevista la participación de aproximadamente cinco comparsas integradas por estudiantes de distintas instituciones educativas, mientras que el sábado se contará con otra presentación de agrupaciones escolares.
En cuanto a la participación de los planteles, señaló que la Dirección de Educación realiza invitaciones formales a las escuelas, cuyos directivos confirman su asistencia y se encargan de organizar las actividades y los ensayos de sus respectivos grupos.
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Además, indicó que la dependencia municipal tiene a su cargo la elaboración del altar de muertos que se instalará en la Presidencia Municipal, trabajo que actualmente se encuentra en preparación.
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