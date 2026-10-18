logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Veinte escuelas al Xantolo en Soledad

Una tradición que se expande por todo el estado

Por Flor Martínez

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Veinte escuelas al Xantolo en Soledad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Alrededor de 20 instituciones educativas participarán en el desfile de Xantolo que se realizará el domingo 25 de octubre en Soledad de Graciano Sánchez, como parte de las actividades por el Día de Muertos.

      Velia Guadalupe Castro Granja titular de Educación Municipal, detalló que la dependencia trabaja en la organización de las actividades en coordinación con la Dirección de Cultura, entre las que también se contempla la presentación de comparsas escolares en la plaza principal.

      Detalló que para el viernes 23 de octubre se tiene prevista la participación de aproximadamente cinco comparsas integradas por estudiantes de distintas instituciones educativas, mientras que el sábado se contará con otra presentación de agrupaciones escolares.

      En cuanto a la participación de los planteles, señaló que la Dirección de Educación realiza invitaciones formales a las escuelas, cuyos directivos confirman su asistencia y se encargan de organizar las actividades y los ensayos de sus respectivos grupos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, indicó que la dependencia municipal tiene a su cargo la elaboración del altar de muertos que se instalará en la Presidencia Municipal, trabajo que actualmente se encuentra en preparación.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años
        Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años

        Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años

        SLP

        Pulso Online

        La recaudación será destinada al cuero de rescate

        Prófugo, presunto agresor de Zahid
        Prófugo, presunto agresor de Zahid

        "Prófugo, presunto agresor de Zahid"

        SLP

        Rubén Pacheco

        El menor sufrió lesión medular completa tras ataque en taller mecánico en Satélite

        UASLP da de baja a alumnos por consumo de drogas en campus
        UASLP da de baja a alumnos por consumo de drogas en campus

        UASLP da de baja a alumnos por consumo de drogas en campus

        SLP

        Rubén Pacheco

        El rector Alejandro Zermeño destacó que la universidad remite casos de comercialización a las autoridades

        Oposición politiza tema del agua, dice Gallardo
        Oposición politiza tema del agua, dice Gallardo

        Oposición "politiza tema del agua", dice Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Asegura que el desabasto de agua en colonias capitalinas es real