Vence plazo para aumento a policías

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Únicamente 10 de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí han acreditado la homologación del salario de sus policías municipales, mientras que los restantes deberán presentar la documentación correspondiente a más tardar el próximo lunes 31 de agosto.

La reforma constitucional estableció un ingreso mínimo mensual neto de 14 mil pesos para los integrantes de las corporaciones municipales. El Decreto 0511, publicado el 16 de abril en el Periódico Oficial del Estado, concedió a los ayuntamientos 120 días naturales para efectuar las modificaciones presupuestales necesarias.

El 31 de agosto no corresponde al plazo para aplicar el aumento, sino a la fecha límite establecida, por única ocasión para el ejercicio 2026, para que los municipios acrediten documentalmente su cumplimiento ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, advirtió que las autoridades municipales omisas podrían ser sometidas a procedimientos de responsabilidad administrativa.

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