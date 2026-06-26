ONU: 6.8 millones de personas afectadas en Venezuela

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los

que devastaron Venezuela el miércoles, estima

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a través de la(OIM), según la cual aproximadamente dos millones de personas viven solo en el área metropolitana de Caracas.Laaclara que se trata de una, que se actualizará a medida que continúen las evaluaciones sobre el terreno.Según la OIM, el derrumbe de edificios y los daños a la infraestructura esencial limitan el acceso a los servicios básicos, mientras que la prioridad sigue siendo laentre los escombros.Las agencias de latambién advierten que se espera que elaumente a medida que surjany se lleve a cabo la evacuación de las zonas más afectadas.Durante la misma rueda de prensa, según informaron medios locales, agencias de lareportaron que alrededor deen los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, así como en el distrito de Caracas, sufrieronEl gobierno de la presidenta interinasolicitó a las Naciones Unidas el envío de trescon capacidad quirúrgica, uno de los cuales yaCaracas también solicitómédicos, que las agencias de laestán adquiriendo y preparando para su envío a través de Panamá o directamente a Venezuela.