logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

ONU: 6.8 millones de personas afectadas en Venezuela

Gobierno venezolano pide equipos médicos de emergencia a Naciones Unidas.

Por El Universal

Junio 26, 2026 11:58 a.m.
A
ONU: 6.8 millones de personas afectadas en Venezuela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los

      dos fuertes terremotos
      que devastaron Venezuela el miércoles, estima ONU

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la cual aproximadamente dos millones de personas viven solo en el área metropolitana de Caracas.
      La ONU aclara que se trata de una evaluación preliminar, que se actualizará a medida que continúen las evaluaciones sobre el terreno.
      Según la OIM, el derrumbe de edificios y los daños a la infraestructura esencial limitan el acceso a los servicios básicos, mientras que la prioridad sigue siendo la búsqueda de supervivientes entre los escombros.
      Las agencias de la ONU también advierten que se espera que el número de desplazados aumente a medida que surjan nuevos daños y se lleve a cabo la evacuación de las zonas más afectadas.
      Durante la misma rueda de prensa, según informaron medios locales, agencias de la ONU reportaron que alrededor de veinte hospitales de emergencia en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, así como en el distrito de Caracas, sufrieron daños estructurales.
      El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez solicitó a las Naciones Unidas el envío de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, uno de los cuales ya partió de Estados Unidos.
      Caracas también solicitó medicamentos, equipos y suministros médicos, que las agencias de la ONU están adquiriendo y preparando para su envío a través de Panamá o directamente a Venezuela.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ONU: 6.8 millones de personas afectadas en Venezuela
      ONU: 6.8 millones de personas afectadas en Venezuela

      ONU: 6.8 millones de personas afectadas en Venezuela

      SLP

      El Universal

      Gobierno venezolano pide equipos médicos de emergencia a Naciones Unidas.

      México envía equipo de rescate a Venezuela tras terremotos
      México envía equipo de rescate a Venezuela tras terremotos

      México envía equipo de rescate a Venezuela tras terremotos

      SLP

      El Universal

      La presidenta Sheinbaum aclara que la ayuda solicitada es sanitaria y de rescate.

      Confirma 589 muertos por terremotos en Venezuela
      Confirma 589 muertos por terremotos en Venezuela

      Confirma 589 muertos por terremotos en Venezuela

      SLP

      El Universal

      El estado costero de La Guaira es la zona más afectada y será militarizado para garantizar seguridad.

      Cierra el polémico Alligator Alcatraz
      Cierra el polémico Alligator Alcatraz

      Cierra el polémico Alligator Alcatraz

      SLP

      AP