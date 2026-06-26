ONU: 6.8 millones de personas afectadas en Venezuela
Gobierno venezolano pide equipos médicos de emergencia a Naciones Unidas.
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Hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por losdos fuertes terremotos que devastaron Venezuela el miércoles, estima ONU
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a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la cual aproximadamente dos millones de personas viven solo en el área metropolitana de Caracas.
La ONU aclara que se trata de una evaluación preliminar, que se actualizará a medida que continúen las evaluaciones sobre el terreno.
Según la OIM, el derrumbe de edificios y los daños a la infraestructura esencial limitan el acceso a los servicios básicos, mientras que la prioridad sigue siendo la búsqueda de supervivientes entre los escombros.
Las agencias de la ONU también advierten que se espera que el número de desplazados aumente a medida que surjan nuevos daños y se lleve a cabo la evacuación de las zonas más afectadas.
Durante la misma rueda de prensa, según informaron medios locales, agencias de la ONU reportaron que alrededor de veinte hospitales de emergencia en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, así como en el distrito de Caracas, sufrieron daños estructurales.
El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez solicitó a las Naciones Unidas el envío de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, uno de los cuales ya partió de Estados Unidos.
Caracas también solicitó medicamentos, equipos y suministros médicos, que las agencias de la ONU están adquiriendo y preparando para su envío a través de Panamá o directamente a Venezuela.
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