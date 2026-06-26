México envía equipo de rescate a Venezuela tras terremotos

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a Venezuela para atender los daños causados por los dos fuertes terremotos que sacudieron ayer la región centro-norte del país.La presidentala medida y reiteró el: "Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Un equipo dey personal sanitario del Ministerio de Defensa parte hoy. Una vez que se establezcan allí y tras conversar con las autoridades, determinaremos el personal adicional necesario".La primeraestá compuesta por, cinco unidades caninas, cuatro aeronaves, un dron,de investigación y suministros médicos.Al responder preguntas sobre la posible apertura dede artículos de primera necesidad, la mandataria aclaró que "por el momento, nos han solicitado; no nos han pedido ayuda alimentaria".agregó que, hasta el momento, no se han registrado heridos, desaparecidos ni fallecidos mexicanos en la tragedia, pero la situación se mantiene bajo constante vigilancia.