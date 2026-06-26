México envía equipo de rescate a Venezuela tras terremotos
La presidenta Sheinbaum aclara que la ayuda solicitada es sanitaria y de rescate.
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Méxicoenvió un contingente de ayuda humanitaria
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a Venezuela para atender los daños causados por los dos fuertes terremotos que sacudieron ayer la región centro-norte del país.
La presidenta Claudia Sheinbaumconfirmó la medida y reiteró el apoyo de su gobierno: "Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Un equipo de rescatistas y personal sanitario del Ministerio de Defensa parte hoy. Una vez que se establezcan allí y tras conversar con las autoridades, determinaremos el personal adicional necesario".
La primera brigada de emergencia está compuesta por 250 soldados, cinco unidades caninas, cuatro aeronaves, un dron, equipo especializado de investigación y suministros médicos.
Al responder preguntas sobre la posible apertura de centros de acopio de artículos de primera necesidad, la mandataria aclaró que "por el momento, nos han solicitado rescatistas y apoyo sanitario; no nos han pedido ayuda alimentaria".
Sheinbaum agregó que, hasta el momento, no se han registrado heridos, desaparecidos ni fallecidos mexicanos en la tragedia, pero la situación se mantiene bajo constante vigilancia.
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