Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes
La Policía de Investigación abrió una carpeta para intentar esclarecer los hechos
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Una persona fue localizada sin vida y con disparos de arma de fuego en la comunidad del Saucillo, en el Municipio de Villa de Reyes.
El llamado se recibió cerca de las 08:00 de la mañana de este viernes, por lo que al lugar arribaron autoridades para iniciar con los primeros reportes.
Testigos refieren que cuatro sujetos encapuchados entraron a un domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero, despojando a los habitantes de cosas de valor para luego dispararle a una persona.
La Policía de Investigación inició una carpeta para esclarecer los hechos y dar seguimiento al caso.
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