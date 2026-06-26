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Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes

La Policía de Investigación abrió una carpeta para intentar esclarecer los hechos

Por Redacción

Junio 26, 2026 11:43 a.m.
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Matan a uno durante asalto en vivienda de Villa de Reyes
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      Una persona fue localizada sin vida y con disparos de arma de fuego en la comunidad del Saucillo, en el Municipio de Villa de Reyes.

      El llamado se recibió cerca de las 08:00 de la mañana de este viernes, por lo que al lugar arribaron autoridades para iniciar con los primeros reportes.

      Testigos refieren que cuatro sujetos encapuchados entraron a un domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero, despojando a los habitantes de cosas de valor para luego dispararle a una persona.

      La Policía de Investigación inició una carpeta para esclarecer los hechos y dar seguimiento al caso.

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