Bloquean avenida San Lorenzo por falta de agua

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Habitantes de las colonias San José, Los Fresnos, San Lorenzo y sectores aledaños bloquearon la avenida San Lorenzo, en su cruce con la calle San Antonio, para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, ya que aseguran tener varias semanas sin suministro.

Los inconformes señalaron que, ante la falta del servicio, se han visto obligados a contratar pipas particulares, lo que ha representado un gasto adicional para las familias afectadas. Asimismo, acusaron falta de atención por parte del organismo operador Interapas y aseguraron que durante este periodo no han recibido apoyo suficiente mediante el reparto de agua en pipas.

Durante la manifestación, personal de Interapas acudió al lugar e informó a los vecinos que el suministro quedaría restablecido durante la tarde de este día, una vez concluidos los trabajos de reparación de la bomba del pozo San José, infraestructura que abastece a diversas colonias de la zona.

No obstante, los manifestantes advirtieron que permanecerán en el sitio hasta verificar que el servicio sea restablecido de manera efectiva. Indicaron que el acceso al agua debe garantizarse a través de la red de distribución y no depender del suministro mediante pipas, las cuales consideraron insuficientes para atender la demanda de las colonias afectadas.

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Hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan en la solución de esta problemática, en especial, en el punto en el que se desarrolló la manifestación.