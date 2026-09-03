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Se deslinda El Verde de acto de Fuerza Magister

El secretario de Cultura presentó a Ruth Glz. como candidata

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Se deslinda El Verde de acto de Fuerza Magister
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      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó del evento de Fuerza Magister Verde en el que la senadora Ruth González Silva fue presentada como "nuestra próxima candidata a la gubernatura", pese a que el acto forma parte de una denuncia por posibles actos anticipados de campaña ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

      El dirigente estatal del Verde, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que el partido no tuvo participación en ese acto y sostuvo que tampoco puede asumir responsabilidad por las expresiones atribuidas al secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo. Señaló que si el Ceepac requiere información, el partido responderá a los requerimientos correspondientes.

      El encuentro ocurrió el 19 de agosto en Zacatipán, Tamazunchale, donde Torres Cedillo habría llamado a trabajar para llevar a González Silva a la gubernatura. Somos México denunció estos hechos y pidió al órgano electoral investigar la organización y financiamiento del evento, así como la posible relación de Fuerza Magister Verde con el PVEM.

      Segura Morquecho explicó que el PVEM ya entregó al organismo electoral información relacionada con los eventos por los 20 años del grupo político, luego de que el partido fue requerido para aportar datos. Sobre las denuncias relacionadas con González Silva, dijo que la senadora cuenta con su propio equipo para atender los señalamientos dirigidos contra ella.

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      de denuncias.

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