Denuncia Somos al Verde ante el Ceepac
El nuevo partido señala que evento en Tamazunchale fue un acto de campaña
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El partido Somos presentó una nueva denuncia ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) por posibles actos anticipados de campaña relacionados con el titular de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, la senadora Ruth González Silva y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Denuncia ante el Ceepac por actos anticipados
La queja deriva de un evento de Fuerza Magister Verde realizado el pasado 19 de agosto en Zacatipán, Tamazunchale, donde, de acuerdo con Somos, Torres Cedillo presentó a González Silva como "nuestra próxima candidata a la gubernatura" y llamó a trabajar para llevarla al cargo.
Reacción de Somos y exigencias al organismo electoral
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El presidente estatal de Somos, Xavier Nava Palacios, sostuvo que este tipo de expresiones forman parte de un patrón para posicionar anticipadamente a la senadora rumbo a la elección de 2027. Consideró que la falta de consecuencias ante conductas similares genera condiciones de inequidad entre los partidos políticos.
Nava Palacios cuestionó la actuación del organismo electoral y demandó que no se limite a recibir las denuncias, sino que investigue y, en su caso, determine responsabilidades. "Cada omisión permite que quienes están en el poder sigan adelantándose a la elección", afirmó.
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