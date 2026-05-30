Verifican a talleres mecánicos por presentar más quejas

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La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha intervenido recientemente alrededor de 10 talleres mecánicos por diversas irregularidades relacionadas con contaminación, ruido y uso indebido de la vía pública, informó su titular, Jaime Mendieta Rivera.

El funcionario explicó que las revisiones se han realizado principalmente en establecimientos que continúan operando pese a generar afectaciones a vecinos, particularmente por emisiones de ruido y por el manejo inadecuado de residuos como aceites automotrices.

Además, Mendieta Rivera señaló que varios de estos talleres mantenían vehículos sobre la vía pública, situación que también ha motivado la participación de otras áreas municipales para liberar espacios y retirar unidades.

Mendieta Rivera detalló que las acciones se llevan a cabo de manera coordinada con el área de Vialidad, mientras la Dirección de Gestión Ecológica supervisa el cumplimiento de las normativas ambientales correspondientes.

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"Últimamente hemos estado interviniendo unos 10", declaró el funcionario al referirse al número de talleres atendidos en fechas recientes.

Indicó el titular que el trabajo conjunto busca tanto reducir las afectaciones ambientales como mejorar las condiciones del espacio público en distintas zonas de la capital potosina.