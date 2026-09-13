Vialidades de Pozos requieren semáforos

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Residentes de Villa de Pozos y automovilistas en especial, consideran que el gobierno municipal debe "apartar", en su presupuesto para el 2027, una parte importante de recursos para la instalación de semáforos en numerosos cruceros, pues el desarrollo urbano de esta demarcación ha incrementado notablemente la cantidad de automotores y la planeación vial se está quedando muy rezagada.

Tan sólo en la cabecera municipal, la población ha pedido la instalación de controladores viales en cruceros peligrosos, como el de las calles de Julián de los Reyes y Antiguo Camino a Santa María del Río; Vicente Guerrero y Saturnino Cedillo; Vicente Guerrero y Camino a Santa Rita; Saturnino Cedillo y calle de Los Castillo, o 16 de Septiembre y Antiguo Camino a Santa María del Río, por mencionar sólo algunos.

En la zona de los nuevos desarrollos residenciales como Bosques de las Flores, La Cantera, Los Lagos, La Viña y otros, también va siendo necesaria la instalación de semáforos en los cruces de las avenidas más importantes.

Incluso en sectores tan alejados como San Nicolás de los Jasso, Ciudad Satélite o Urbi Villas del Real, que tienen conexiones con la carretera a Rioverde, la instalación de semáforos puede garantizar la disminución de accidentes vehiculares, algunos de ellos, mortales o con pérdidas materiales cuantiosas.

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