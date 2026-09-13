logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vialidades de Pozos requieren semáforos

Por Leonel Mora

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Vialidades de Pozos requieren semáforos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Residentes de Villa de Pozos y automovilistas en especial, consideran que el gobierno municipal debe "apartar", en su presupuesto para el 2027, una parte importante de recursos para la instalación de semáforos en numerosos cruceros, pues el desarrollo urbano de esta demarcación ha incrementado notablemente la cantidad de automotores y la planeación vial se está quedando muy rezagada.

      Tan sólo en la cabecera municipal, la población ha pedido la instalación de controladores viales en cruceros peligrosos, como el de las calles de Julián de los Reyes y Antiguo Camino a Santa María del Río; Vicente Guerrero y Saturnino Cedillo; Vicente Guerrero y Camino a Santa Rita; Saturnino Cedillo y calle de Los Castillo, o 16 de Septiembre y Antiguo Camino a Santa María del Río, por mencionar sólo algunos.

      En la zona de los nuevos desarrollos residenciales como Bosques de las Flores, La Cantera, Los Lagos, La Viña y otros, también va siendo necesaria la instalación de semáforos en los cruces de las avenidas más importantes.

      Incluso en sectores tan alejados como San Nicolás de los Jasso, Ciudad Satélite o Urbi Villas del Real, que tienen conexiones con la carretera a Rioverde, la instalación de semáforos puede garantizar la disminución de accidentes vehiculares, algunos de ellos, mortales o con pérdidas materiales cuantiosas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Se platicaría con el PVEM, si la dirigencia nacional lo pide: Morena
        Se platicaría con el PVEM, si la dirigencia nacional lo pide: Morena

        Se platicaría con el PVEM, si la dirigencia nacional lo pide: Morena

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        En San Luis, el movimiento busca fortalecer su fuerza propia tras la experiencia de 2024, dice Rita Ozalia Rodríguez

        Constructora cubrirá indemnización por muerte de Zuriel: CEEAV
        Constructora cubrirá indemnización por muerte de Zuriel: CEEAV

        Constructora cubrirá indemnización por muerte de Zuriel: CEEAV

        SLP

        Rubén Pacheco

        Así lo aseguró Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la comisión de atención a víctimas

        Programa Vivienda para el Bienestar avanza lento en SLP: Canadevi
        Programa Vivienda para el Bienestar avanza lento en SLP: Canadevi

        Programa "Vivienda para el Bienestar" avanza lento en SLP: Canadevi

        SLP

        Samuel Moreno

        La zona metropolitana presenta mayor rezago, dijo Lárraga Escobedo

        Gobierno retomará iniciativa de castración química
        Gobierno retomará iniciativa de castración química

        Gobierno retomará iniciativa de "castración química"

        SLP

        Rubén Pacheco

        La propuesta para castigar a violadores ingresó al Congreso del Estado desde abril del 2023