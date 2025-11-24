VIDEO | Discusión por comida y cerveza en bloqueo de Villa de Arriaga
Video exhibe reclamos entre manifestantes durante el cierre carretero.
En el bloqueo instalado en la carretera 80, a la altura de Villa de Arriaga, se registró una discusión entre manifestantespor la falta de comida y la manera en que se organizó la cooperación para comprar cerveza.
Bloqueo de transportistas afecta 7 estados y 20 carreteras
Demandas de transportistas incluyen acciones contra extorsiones que afectan a productores y operadores de carga.
En un video difundido en redes sociales se escucha a participantes reclamar: "¿Cuánto se juntan para cerveza y por qué no se juntan para comida?", mientras dos de ellos discuten sobre el dinero reunido y las prioridades dentro del grupo.
Los reproches generaron momentos de tensión, aunque no derivaron en un altercado mayor.
El incidente ocurrió mientras continuaban las protestas contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Hasta el momento, no existe postura oficial sobre lo ocurrido.
