Video | "Que nos revisen, que nos busquen": Galindo al IFSE

"La función administrativa del gobierno municipal está apegada a derecho", aseguró el alcalde

Por Rolando Morales

Agosto 30, 2025 10:18 a.m.
Enrique Galindo Ceballos / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el ejercicio del recurso público de su administración se encuentra apegado al marco legal correspondiente y se mostró abierto a aclarar cualquier tipo de señalamiento. 

Esto al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) Rodrigo Lecourtois López, el cual señaló que se  mantienen investigaciones en diversos municipios de San Luis Potosí, incluyendo la capital, específicamente sobre denuncias relacionadas con el manejo de parquímetros, el subarrendamiento de vehículos y el uso de recursos públicos para el cuidado de una propiedad vinculada a un particular.

"El auditor está cumpliendo su función, investigar, yo siempre he sido muy abierto, que nos revisen, que nos busquen", señaló el edil capitalino al respecto.

Mencionó que la administración municipal ejerce un presupuesto considerable, lo cual, justifica la realización de diversas auditorias. 

Afirmó que el ayuntamiento capitalino ejerce y recauda una gran cantidad de dinero, lo cual llama la atención; sin embargo, puntualizó que este ejercicio se encuentra apegado a la ley y los procedimientos correspondientes, tales como las licitaciones

Em el caso del arrendamiento de las patrullas de la policía municipal, realizado hace tres años, el contrató se finiquitó, lo que permitió que las patrullas queden a propiedad del Ayuntamiento, las cuales, al final costaron sólo 96 pesos cada una. 

"Se puede interpretar bien o mal, no lo sé, pero estoy seguro  de que la función administrativa del gobierno municipal está apegada a derecho, que es totalmente justificable cualquier investigación, que pueden y vendrán más, no tengo duda, pero nosotros estaremos abiertos aclarar cualquier tipo de señalamiento", concluyó.

