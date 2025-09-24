Villa de Pozos avanza con pasos firmes: T. Rivera

Con un mensaje lleno de gratitud y esperanza, la Presidenta Concejal del Gobierno Municipal de Villa de Pozos, Teresa Rivera Acevedo, compartió su informe de trabajo correspondiente al primer año de su gestión, en donde se realizó un balance de lo que ha sido un año determinante para el municipio.

Después de 80 años de marginación, Villa de Pozos recuperó su autonomía y dio el primer paso hacia un futuro de progreso, gracias al trabajo conjunto con diversos sectores que respaldan la lucha por la independencia política, territorial y cívica.

La presidenta remarcó la larga historia de abandono que vivió Villa de Pozos bajo su antigua condición de delegación, donde las administraciones pasadas solo se beneficiaron de la recaudación de impuestos sin realizar una sola obra de infraestructura significativa, pues la falta de planeación y servicios básicos dejó a la región en una situación precaria, mientras que las autoridades anteriores solo se concentraron en recaudar dinero para llevarlo a la capital del estado y, como consecuencia, se recibió un territorio sin obras, sin identidad y sin orden.

A pesar de estos desafíos, Villa de Pozos ha logrado grandes avances en su primer año como municipio libre, así lo señaló Rivera Acevedo, quien destacó que se han ejecutado más de 90 obras en áreas como infraestructura vial, educativa, recreativa y en los servicios públicos.

La presidenta también hizo frente a las críticas de aquellos que buscan regresar al viejo régimen de corrupción y pidió paciencia a las y los habitantes por el trabajo que se tiene que realizar para mejorar cada rincón del municipio.

Con un mensaje optimista, Teresa Rivera agradeció el respaldo del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, de las dependencias estatales y federales, así como del sector empresarial quienes se han sumado con confianza para atraer inversión y empleos.