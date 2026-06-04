Atienden en mayo 32 fugas de gas en Pozos

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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que tan sólo durante mayo, su personal atendió 32 reportes de fugas de gas L.P. y que la mayoría de éstas se debió al uso de cilindros en mal estado.

Protección Civil Villa de Pozos reporta fugas gas en mayo

El titular del área, Miguel Ángel Llanas Texon, precisó que 30 de estos reportes obedecieron a la causa ya citada en tanto que los otros dos fueron fugas de gas suministrado por tubería, una de ellas en vía pública y la otra dentro de un domicilio particular, ambas ocasionadas por una instalación deficiente.

Recomendaciones de Protección Civil ante olor a gas

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La atención oportuna de estos reportes permitió evitar situaciones de riesgo e incidentes mayores. El funcionario reiteró la importancia de que las y los ciudadanos reporten de inmediato cualquier olor a gas o anomalía detectada en instalaciones, tanques o conexiones.

Protección Civil recomendó que, al percibir olor a gas, se mantenga la calma; se cierre la válvula o válvulas de suministro siempre que sea seguro hacerlo; se ventile el área y se evite encender cerillos, aparatos eléctricos o cualquier otra fuente que pueda generar una chispa.

Por lo demás, hay que solicitar apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia para que personal especializado atienda la situación, concló el funcionario municipal.