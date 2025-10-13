Vivienda de interés social detonaría en 2026

El sector de vivienda de interés social en San Luis Potosí podría experimentar un fuerte impulso durante 2026, impulsado por nuevas facilidades para la adquisición de inmuebles y el interés de los tres niveles de gobierno en fortalecer este mercado, señaló Olga Espitia Lanuza, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Indicó que actualmente los valores catastrales y los costos de vivienda han tenido incrementos moderados de entre 6 y 8 por ciento. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales definirán a inicios del próximo año los ajustes en los prediales, lo que podría generar cambios en la valorización de los inmuebles.

Espitia Lanuza aseguró que las políticas federales recientes facilitan el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y personas de bajos ingresos. Ahora, para adquirir su primera vivienda, sólo se requiere tener al menos seis meses de empleo continuo y percibir uno o dos salarios mínimos.

“Habrá que esperar los anuncios oficiales para saber si habrá aumentos en los prediales. Por ahora, los incrementos han sido los ya reportados, pero si se impulsa la construcción de vivienda social, podría haber una revalorización importante”, comentó.

A pesar de estas medidas, el sector aún enfrenta retos en la disponibilidad de terrenos y en los trámites administrativos, aunque el Infonavit ha mostrado disposición para financiar nuevos proyectos habitacionales, lo que podría acelerar la construcción de vivienda social en la región.

Según la dirigente de AMPI, existe un interés activo de los gobiernos federal, estatal y municipal por impulsar este segmento, considerado clave para atender el déficit habitacional y fortalecer la economía local. “Este año fue de gestiones y trámites, pero confiamos en que el próximo sea de resultados concretos”, aseguró, estimando un crecimiento de poco más de un 30 por ciento.