Volverían a buscar a O. Pedroza

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Aunque Octavio Pedroza Gaitán anunció su retiro de la política y de su militancia en el PAN después de 33 años, el diputado Rubén Guajardo Barrera dejó abierta la posibilidad de que el partido vuelva a buscar al político potosino, incluso si ya no participa en una boleta electoral.

Guajardo Barrera consideró que Pedroza sigue siendo un "activo político" para San Luis Potosí, independientemente del partido, y sostuvo que todavía puede aportar a la vida pública por su trayectoria como alcalde, diputado federal y senador. "Creo que él tiene mucho que aportar sobre su experiencia y sobre el andamiaje que tiene como un buen político de San Luis Potosí", afirmó.

El legislador panista señaló que, aunque Pedroza ya decidió retirarse, "nunca se cierra la puerta de la participación" política, por lo que planteó que más adelante podría existir una invitación para que vuelva a participar, aunque no necesariamente como candidato. La postura de Guajardo ocurre después de que Pedroza Gaitán anunció su salida del PAN mediante el posicionamiento "Un paso de lado", en el que explicó que su decisión fue resultado de meses de reflexión y de considerar concluido un ciclo de su vida pública.

El exsenador también cuestionó la situación interna del partido al señalar que se ha convertido en rehén de "improvisados" y de personas que ni siquiera conocen la organización. Frente a esas críticas, Guajardo sostuvo que en el PAN "siempre se ha aceptado la crítica" y reconoció que la salida de Pedroza representa una pérdida para el partido. El diputado dijo mantener comunicación con él y señaló que próximamente tendrá que existir diálogo, pese a que el exsenador decidió dar un paso al costado de la actividad partidista.

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